عربي

مصدر طبي بـ"جنيف": وضع الرئيس الجزائري حرج جداً ولا إمكانية لإجراء جراحة

مصدر طبي بـ"جنيف": وضع الرئيس الجزائري حرج جداً ولا إمكانية لإجراء جراحة
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع "روسيا اليوم" نقلا عن مصدر طبي بأن حالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حرجة جداً.

وأضافت المصدر أنه كان من المقرر أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك.

وذكرت أن الرئيس الجزائري موجود حاليا في الطابق التاسع في مستشفى جنيف الجامعي، وهو قسم معزول عن باقي أقسام المستشفى ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى.




أخبار ذات صلة

السعودية: لا نمتلك معلومات عن (صفقة القرن)

السعودية: لا نمتلك معلومات عن (صفقة القرن)

مسؤول سعودي: قطر &#34;قُرحة&#34; أصابت المعدة العربية

مسؤول سعودي: قطر "قُرحة" أصابت المعدة العربية

مليونا طفل في سوريا خارج المدارس

مليونا طفل في سوريا خارج المدارس

عمر البشير يُعلن التفرغ لرئاسة الحكومة

عمر البشير يُعلن التفرغ لرئاسة الحكومة

شاهد: ضاحي خلفان يُجادل رجل أعمال إماراتياً حول &#34;ديمقراطية إسرائيل&#34;

شاهد: ضاحي خلفان يُجادل رجل أعمال إماراتياً حول "ديمقراطية إسرائيل"

&#34;الجزيرة&#34; تنشر صورًا جديدة لمنزل القنصل السعودي في إسطنبول

"الجزيرة" تنشر صورًا جديدة لمنزل القنصل السعودي في إسطنبول

طائرة بوتفليقة تعود إلى الجزائر من جنيف بدونه

طائرة بوتفليقة تعود إلى الجزائر من جنيف بدونه

هل التقى رئيس المخابرات السوداني بـ &#34;الموساد&#34; الإسرائيلي؟

هل التقى رئيس المخابرات السوداني بـ "الموساد" الإسرائيلي؟

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

الشرطة: توقيف 156 مطلوباً على (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

الشرطة: توقيف 156 مطلوباً على (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

الديمقراطية تُدين تصريحات غرينبلات وتصفها بالانحياز التام

الديمقراطية تُدين تصريحات غرينبلات وتصفها بالانحياز التام

مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على شاب من القدس

مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على شاب من القدس

بينهم أسير محكوم بالمؤبد.. خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

بينهم أسير محكوم بالمؤبد.. خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

مركز القدس: 45% من شهداء شباط من الأطفال

مركز القدس: 45% من شهداء شباط من الأطفال

معايعة تلتقي وفداً برلمانياً ألمانياً رفيع المستوى

معايعة تلتقي وفداً برلمانياً ألمانياً رفيع المستوى

حصاد الأسبوع: إصابة عشرات الفلسطينيين وإسرائيلي و53 مواجهة

حصاد الأسبوع: إصابة عشرات الفلسطينيين وإسرائيلي و53 مواجهة

رئاسة (أونروا) والقيادة الفلسطينية تستقبلان إشارات قوية بتمديد تفويضها

رئاسة (أونروا) والقيادة الفلسطينية تستقبلان إشارات قوية بتمديد تفويضها

منوعات

ماريا ميرسيدس وكاساندرا وراكيل.. كيف اصبحت أبرز النجمات المكسيكيات اليوم؟

ماريا ميرسيدس وكاساندرا وراكيل.. كيف اصبحت أبرز النجمات المكسيكيات اليوم؟

&#34;اضرب والريح تصيح&#34;.. سرقة موصوفة وهذا هو تاريخ الأغنية الحقيقي

"اضرب والريح تصيح".. سرقة موصوفة وهذا هو تاريخ الأغنية الحقيقي

صاحبة الصورة ليست أحلام.. ستتفاجأ بهويتها

صاحبة الصورة ليست أحلام.. ستتفاجأ بهويتها

نجمة سورية تتزوج بكاتب مسلسلها الجديد &#34;سلاسل دهب&#34;

نجمة سورية تتزوج بكاتب مسلسلها الجديد "سلاسل دهب"

صور نادرة: يوميات تحية كاريوكا في السجن.. والفنانة الوحيدة التي ساندتها

صور نادرة: يوميات تحية كاريوكا في السجن.. والفنانة الوحيدة التي ساندتها

خلاف 8 سنوات بين مادونا وليدي غاغا ينتهي على السرير

خلاف 8 سنوات بين مادونا وليدي غاغا ينتهي على السرير

توفيق عكاشة يهاجم رامي مالك: &#34;يُبرز الغرائز الحيوانية&#34;

توفيق عكاشة يهاجم رامي مالك: "يُبرز الغرائز الحيوانية"

وفاء عامر: أنا مريضة نفسيًا.. ومستعدّة لفعل أيّ شيء مع خالد يوسف

وفاء عامر: أنا مريضة نفسيًا.. ومستعدّة لفعل أيّ شيء مع خالد يوسف

مي العيدان تفتح النار على خالد يوسف: لا ترحموه

مي العيدان تفتح النار على خالد يوسف: لا ترحموه

فيفي عبده تُشعل غضب المصريين بما فعلته تزامنًا مع الحداد على ضحايا &#34;القطار&#34;

فيفي عبده تُشعل غضب المصريين بما فعلته تزامنًا مع الحداد على ضحايا "القطار"

عربي

مليونا طفل في سوريا خارج المدارس

مليونا طفل في سوريا خارج المدارس

شاهد: ضاحي خلفان يُجادل رجل أعمال إماراتياً حول &#34;ديمقراطية إسرائيل&#34;

شاهد: ضاحي خلفان يُجادل رجل أعمال إماراتياً حول "ديمقراطية إسرائيل"

&#34;الجزيرة&#34; تنشر صورًا جديدة لمنزل القنصل السعودي في إسطنبول

"الجزيرة" تنشر صورًا جديدة لمنزل القنصل السعودي في إسطنبول

طائرة بوتفليقة تعود إلى الجزائر من جنيف بدونه

طائرة بوتفليقة تعود إلى الجزائر من جنيف بدونه