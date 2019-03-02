بعد غياب لسنوات.. الرئيس عباس يزور سوريا ويلتقي بشار الأسد

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، عن ترتيبات تجري لزيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لسوريا.







وقال مجدلاني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الزيارة التي يجري الترتيب لها، سيلتقي خلالها الرئيس عباس بنظيره السوري بشار الأسد، لافتاً إلى أنها ستبحث عدداً من الملفات المشتركة.





وأوضح مجدلاني، أنه لم يُحدد حتى اللحظة موعد للزيارة، مبنياً أن الأمر لا يزال في طور الترتيبات.







يذكر أن الضابط السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، يوني بن مناحيم، قال: إن قيادات فتحاوية أكدت له أن الرئيس عباس، سيزور العاصمة السورية بمرافقة وفد قيادي رفيع المستوى، بعد أن زارها عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.





وأضاف بن مناحيم: "الأحمد توقع حينها أن تكون زيارة الرئيس عباس لدمشق افتتاحاً لعلاقات جديدة بين الجانبين، ملمحاً إلى أن زعماء عرب زاروا دمشق سراً، وتباهى هو بزيارته العلنية لسوريا".



ونوه بن مناحيم، إلى أن التقارب بين الرئيس عباس والأسد، يحصل وسط قطيعة سورية مع حماس منذ بدء الأزمة السورية، ودفعت خالد مشعل، زعيم الحركة آنذاك لنقل مقر قيادة الحركة من سوريا إلى قطر، فيما حافظت السلطة الفلسطينية على موقف محايد تجاه كل الأنظمة العربية، التي عاشت أحداث الربيع العربي".