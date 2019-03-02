شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة للرئيس عباس ورئيس الوزراء الحمدلله

رام الله - دنيا الوطن
وصلت مناشدة عاجلة للرئيس عباس ورئيس الوزراء الحمدلله، جاء نصها كالتالي:

"معالي رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله، رئيساً لحكومة الشعب الفلسطيني الشرعية، نخاطب فيكم من باب خوفكم على أبناء شعبكم الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، انني انا المواطن المتقاعد من مرتبات الشرطة الفلسطنينة - المحافظات الجنوبية (س.ص) وأبلغ من العمر 50 عام، وأسكن في شقة تعود ملكياتها لوالدي، حيث أنني معيل لأسرة عددها 8 أفراد، إضافة لإبني المتزوج ولديه طفلان وزوجته، ولا يعمل، حيث تبلغ مساحة الشقة 80 متر، حيث انني إضطريت لاستئجار بيت صغير لإبني الذي لايعمل، وتراكمت عليه الديون حيث بلغت قيمتها 11 ألف شيكل، والأن مهدد بالطرد في حال لم يقوم بتسديد المستحقات عليه حتى نهاية الشهر الحالي، وحالتنا المادية في غالية السوء، حيث ينام ابناء وبناتي في غرفة واحدة، وانا وزوجتي في غرفة، وقد قمت بتقديم مناشدة وكتابات مراسلة للسيد وزير الاشغال العامة الدكتور مفيد الحساينة، ووعدوني بتوفير ما يلزم، مر عامان على هذا الوعد، تخللها العديد من كتابات المخاطبة، لكن دون جدوى .

اليوم الحال ازداد سوءاً، ووضعي حرج للغاية، اناشد فيكم القلب الطيب، بضرورة توفير شقة سكنية، أسوةً بالعائلات المحتاجة، وما دفعني للجوء للاعلام هو وضعي الصعب امام ابنائي، حيث اقف عاجزاً امامهم، وانا غير قادر على توفير أدنى متطلبات الحياة (المسكن)، من هنا، ومن خلال منبر دنيا الوطن الحُر، أتمنى بضرورة توفير شقة سكنية، في المشاريع القادمة، والعمل على حل مشكلتي، قبل فوات الاوان، خاصة وانني مقبل على ازمة معيشية مالية خانقة.

أتمنى من فخامة الرئيس محمود عباس، ومن دولة رئيس الوزراء، ومعالي وزير الاشغال والاسكان، لوضع حل لهذه اللزمة الانسانية العاصفة". 

للتواصل/  0595207060

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