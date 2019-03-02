مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على شاب من القدس

رام الله - دنيا الوطنأصيب المواطن أمين النتشة، من سكان بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، ليلة أمس الجمعة، بالرضوض والكدمات، بعد تعرضه لاعتداء وحشي من مجموعة مستوطنين قرب مكان عمله بحي الشيخ جراح، وسط القدس المحتلة.وقالت مصادر محلية في القدس: إن النتشة نقل إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.