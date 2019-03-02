بينهم أسير محكوم بالمؤبد.. خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة (صوت الأسرى)، أن خمسة أسرى من الضفة وقطاع غزة، يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:من مدينة بيت لحم، الأسير أشرف عبد القادر حسين حجاجرة (36 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.والأسير خالد محمد عبيد الله نواورة (58 عامًا) المحكوم بالسجن 24 عامًا، ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.ومن مدينة الخليل، الأسير محارب عبد القادر محمد دعسات (51 عامًا) المحكوم بالسجن 35 عامًا، ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في السجون.والأسير محمد خليل موسى بدر (32 عامًا) من القدس، المحكوم بالسجن 45 عامًا، ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى ستة أعوام في السجون.والأسير أدهم طلال سلامة أبو فريح، من شمال القطاع المحكوم بالسجن 14 عامًا، ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 11 عامًا في السجون.