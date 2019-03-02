حصاد الأسبوع: إصابة عشرات الفلسطينيين وإسرائيلي و53 مواجهة

رام الله - دنيا الوطنشهد حصاد الأسبوع الماضي، إصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، فيما أصيب مستوطن إسرائيلي بالحجارة خلال عدة مواجهات في الضفة الغربية وغزة، ليشهد الأسبوع 53 مواجهة، تخللها تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة.ففي أمس الجمعة، أصيب 18 فلسطينياً بالرصاص الحي في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة لعشرات حالات الاختناق، وذلك خلال 12 مواجهة.ويوم الخميس، أصيب ستة فلسطينيين بالرصاص الحي في غزة والضفة، إضافة لحوالي 30 حالة اختناق، وذلك ضمن أربع مواجهات.ويوم الأربعاء، أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي في غزة، فيما أصيب مستوطن إسرائيلي بالحجارة في سلوان، وأحصيت ست مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في الضفة وغزة.وفي منتصف الأسبوع، أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي في غزة، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه الاحتلال في طوباس، ودير أبو مشعل، وذلك ضمن ثماني مواجهات تخللها تفجير عبوة ناسفة في طوباس، شرقي مدينة غزة، ودير أبو مشعل.ويوم الاثنين الماضي، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي شرقي غزة، فيما ألقى مجموعة من الشبان زجاجات حارقة على قوات الاحتلال بالقرب مستوطنة (جبعوت)، وذلك ضمن ثماني مواجهات، تخللها تفجير عبوة ناسفة شرقي مخيم البريج، وشرقي رفح.ويوم الأحد، جرى اعتقال فتاة على حاجز قلنديا شمالي القدس بحجة حيازتها سكينًا، ووقعت تسع مواجهات، تخللها عبوة ناسفة شرقي مخيم البريج.