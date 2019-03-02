شؤون فلسطينية

انهيار جديد في ملعب بالقدس بسبب حفريات الاحتلال

انهيار جديد في ملعب بالقدس بسبب حفريات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
تسببت حفريات الاحتلال المتواصلة منذ أعوام طويلة، أسفل حي وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بانهيارات أرضية جديدة وقعت، صباح اليوم السبت، في أرضية ملعب الحي.

وحسب ما أوردت صحيفة (القدس)، فقد تتسبب الأمطار في كل عام تقريبًا بانهيارات أرضية جديدة، وتصدعات، وتشققات في المنشآت والمباني في بلدة سلوان، بسبب تواصل أعمال الحفريات، التي تقوم بها سلطات الاحتلال، لشق شبكة أنفاق باتجاه الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى وباحة البراق.

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