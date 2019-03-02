أسرى النقب يمتنعون عن تناول الدواء والتعامل مع عيادة السجن

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات: إن الأسرى المرضى في (سجن النقب الصحراوي)، أعلنوا اليوم عن خطوة احتجاجية جديدة على تركيب الأجهزة المسرطنة.





وأوضح المركز، أن الأسرى قرروا الامتناع عن تناول الدواء والتعامل مع عيادة السجن، الأمر الذي يشكل خطورة على حياتهم.





وحمَّل المركز، الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في (سجن النقب) نتيجة سياستها الإجرامية بحقهم وتعنتها في الاستجابة لمطالبهم برفع أجهزة التشويش التي تسبب ضراراً صحياً لهم.





كما حمَّل إدارة السجن المسؤولية عن حياة الأسرى المرضى، وأية تداعيات تحدث لهم نتيجة توقفهم عن تناول الدواء، وخاصة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة.





من جانبه، أفاد مكتب إعلام الأسرى اليوم، أن ضباط (سجن النقب) يتجولون بين الأقسام بأسلحتهم الآلية القاتلة في مشهد استعراضي، وتهديدي للأسرى.

رام الله - دنيا الوطن