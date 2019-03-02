السعودية: لا نمتلك معلومات عن (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطن

نفى السفير السعودي في الأردني، الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، وجود معلومات لدى السعودية، حول الخطة الأمريكية للسلام المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن).





وقال السفير السعودي، إن المملكة لا توجد لديها معلومات عن الصفقة، لافتاً إلى أن كل ما تعرفه السعودية، هو ما يُنشر في بعض وسائل الإعلام، التي تمولها دول معادية للمملكة.





وأكد الأمير السعودي، أن حل القضية الفلسطيني مقدم على القضايا العربية والإقليمية الأخرى، وهو ما تم التأكيد عليه في القمة العربية، التي استضافتها المملكة، واُطلق عليها "قمة القدس".





وأضاف: "أكد ذلك خادم الحرمين الشريفين في القمة العربية الأوروبية، التي عقدت أخيراً في شرم الشيخ، وشدّد على أن موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح منذ عام 1948، الذي يؤكد بأن القدس الشرقية، هي العاصمة الأبدية لفلسطين".





يذكر، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد التزام بلاده بمبادرة السلام العربية، ونتائج قمة الظهران، الأمر الذي اعتبر رفضاً للصفقة الأمريكية.







ويجري الفريق القائم على (صفقة القرن) جولة في الشرق الأوسط للترويج للصفقة، والبحث عن تمويل لها، في ظل الأنباء التي تتحدث عن رصد 25 مليار دولار للفلسطينيين و40 مليار دولار لدول عربية.