ضبط ألف حبة منشط جنسي ممنوعة من التداول في صالون تجميل بطولكرم

رام الله - دنيا الوطنضبطت طواقم الضابطة الجمركية، فجر اليوم السبت، في محافظة طولكرم، ما يقارب (1000) حبة من المنشطات الجنسية المتنوعة، وهي ممنوعة من التداول في الأسواق الفلسطينية.وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أنه تم ضبط الكمية بناءً على معلومات استخبارية مفادها، وجود أدوية جنسية داخل إحدى الصالونات بالمحافظة، وعلى الفور تحركت الطواقم للمكان وضبطت مايقارب (1000) حبة منشط جنسي متنوعة، وهي ممنوعة من التداول في الأسواق الفلسطينية إلا من خلال الصيدليات المرخصة، وبوصفة طبية من طبيب مختص.وعليه تم التحفظ على الكمية بالكامل في مقر مديرية الضابطة الجمركية بالمحافظة، لحين حضور جهة الاختصاص، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.كما وتهيب الضابطة الجمركية بالمواطنين عدم استخدام مثل هذه الأدوية الخطيرة على عاتقهم الشخصي؛ لأنها تشكل خطراً حقيقيًا وقد تؤدي إلى الوفاة.