استطلاع جديد: غانتس يوسع الفارق مع نتنياهو لكنه لن يُشكل الحكومة

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن الفارق بين (كاحول لافان) وحزب الليكود يتسع، ولكن زعيم الحزب بيني غانتس لا يملك حتى الآن احتمال تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.وأظهر استطلاع، أجرته قناة (i24 news)، أن حزب غانتس ولبيد، يحصل على 38 مقعدًا، فيما يحصل الليكود على 29 مقعداً، رغم أن الاستطلاع جرى قبل قرار المستشار القانوني في قضايا فساد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وأشارت معطيات الاستطلاع، إلى أن (كاحول لافان)، أو حزب (أزرق أبيض) يحصل على 38 مقعدا والليكود على 29. اتحاد أحزاب اليمين هو القائمة الثالثة في حجمها مع 9 مقاعد. وبعدها اليمين الجديد لبينت وشكيد مع 8 مقاعد.كما يتكهن الاستطلاع، بأن إسرائيل بيتنا (ليبرمان) وجسر (أورلي ليفي) لا يجتازان نسبة الحسم، ويحصلان على 2% من الأصوات.كما لا يجتاز حزب هوية بقيادة فايغلين نسبة الحسم، ولكنه يحظى بـ 3%، وحسب نتائج الاستطلاع، مع أن بني غانتس ويئير لبيد يحققان فارقاً مهماً عن الليكود إلا أنهما لن ينجحا بتشكيل حكومة، وذلك لان كتلة اليمين لا تزال أكبر من كتلة اليسار، وهكذا مثلاً، فإن غانتس مع حزب العمل، ميرتس وحتى كحلون يصلون إلى 55 مقعداً فقط، مقابل ذلك، فان كتلة اليمين (مع كحلون) تصل إلى 62 مقعداً.وفي سؤال حول الشخص المناسب لتسلم منصب رئيس وزراء، حصل نتنياهو على أغلبية مطلقة، 43 في المئة مقابل 36 لغانتس.وهناك استنتاج آخر يظهره الاستطلاع، وهو أن أغلب المستطلعين (59%) يعارضون حكومة وحدة تضم نتنياهو وغانتس.أحد المعطيات المثيرة في الاستطلاع، هو من أين جاء المصوتون لغانتس. فقد سُئل المشاركون لمن صوتوا في الانتخابات السابقة، فقال 10% فقط إنهم صوتوا لليكود، مقابل 58%، صوتوا للعمل، و17% صوتوا لكلنا و13 صوتوا للقائمة المشتركة، ويتبين أن حزب الجبهة والعربية للتغيير يحصل على 7 مقاعد، بينما التجمع والإسلامية لا يجتاز نسبة الحسم، ولا يحصل إلا على 1 في المئة من الأصوات.ويحصل العمل على 7، يهدوت هتوراه 6، شاس 6، ميرتس 6، وكلنا 4 مقاعد.