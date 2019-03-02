مسؤول سعودي: قطر "قُرحة" أصابت المعدة العربية

وصف السفير السعودي في عمان، الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، السياسة القطرية بـ "القرحة التي أصابت المعدة العربية".





وتساءل السفير السعودي، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "ما الذي يمنع قطر من دفع المبلغ الذي كانت تعهدت بتقديمه إلى الأردن في إطار المنحة الخليجية التي تبلغ ملياراً وربع المليار دولار؟".



ولفت كذلك إلى أن السعودية لا تزال "هي الخيار الأول للعمل في الخارج لدى كثير من الأردنيين"، مؤكداً احترام بلاده لعلاقاتها المتميزة مع الأردن.

رام الله - دنيا الوطنوتطرق السفير السعودي في الأردن خلال محاضرة ألقاها في كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، للدراسات العليا في الجامعة الأردنية، الأربعاء، إلى أن دور قطر في ليبيا في عهد القذافي، يدور حول مخطط تخريبي استهدف السعودية، مشدداً على أن الأمر ليس مجرد اتهامات "وإنما حقائق مبنية على تسجيلات وحقائق اطلع عليها الكثيرون".وشدد الأمير خالد بن فيصل، من جهة أخرى، على أن بلاده ليس لديها أي اعتراض على "أي تواصل أردني مع دول أخرى تختلف المملكة معها، من مبدأ الحفاظ على المصالح الوطنية الأردنية".وأكد الدبلوماسي حرص المملكة "على دعم ومساندة الأردن انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين"، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الكفاءات الأردنية مع عوائلها المقيمة في المملكة، يصل عددها إلى نحو 450 ألف أردني.