إغلاق محطة وقود عشوائية وضبط 15 ألف لتر سولار مهرب بالخليل

رام الله - دنيا الوطنأغلقت طواقم الضابطة الجمركية، بالتعاون مع هيئة البترول والأمن الوقائي والأمن الوطني، الخميس، في مدينة الظاهرية جنوب محافظة الخليل، محطة وقود عشوائية، وضبط 15 ألف لتر سولار مغشوش، ومصادرة آلة تعبئة وقود.وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، أن عملية الضبط، تمت بناءً على معلومات استخبارية وبمراقبة متواصلة وحثيثه، تمكنت طواقم الضابطة الجمركية، وبالتعاون مع هيئة البترول والأمن الوقائي والأمن الوطني، من ضبط الكمية المذكورة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.