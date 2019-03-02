الاحتلال يُجبر المقدسي حسام العباسي على هدم منزله في سلوان

رام الله - دنيا الوطنأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الموطن حسام العباسي، على هدم منزله، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة البناء من دون ترخيصوهدم عباسي منزله، صباح اليوم السبت، بيديه، تجنباً لتكاليف الهدم الباهظة، والمواجهات التي قد تنتج خلال الهدم.