الاحتلال يُجبر المقدسي حسام العباسي على هدم منزله في سلوان
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الموطن حسام العباسي، على هدم منزله، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة البناء من دون ترخيص
وهدم عباسي منزله، صباح اليوم السبت، بيديه، تجنباً لتكاليف الهدم الباهظة، والمواجهات التي قد تنتج خلال الهدم.
أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الموطن حسام العباسي، على هدم منزله، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة البناء من دون ترخيص
وهدم عباسي منزله، صباح اليوم السبت، بيديه، تجنباً لتكاليف الهدم الباهظة، والمواجهات التي قد تنتج خلال الهدم.
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