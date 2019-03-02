الإعلام الإسرائيلي: رئيس مكتب "نتنياهو" شهد ضده أمام الشرطة

رام الله - دنيا الوطنكشف مراسل "القناة 13" الإسرائيلية، مساء الجمعة، النقاب عن أدلة في مكتب المدعي العام في ملف 4000، تظهر أن (ديفيد شاران) رئيس مكتب (نتنياهو) شهد ضده أمام الشرطة.ووفقاً للقناة العبرية، اعترف "شاران" بأن نتنياهو أمره بالترويج لصفقة "بيزك -يس"، ومن المتوقع أن يكون شاران بمثابة شاهد مركزي للمحاكمة ضد نتنياهو في حال وجود محاكمة.