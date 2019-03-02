شؤون فلسطينية

مجدلاني: رواتب موظفي غزة ستُصرف بنفس نسبة الشهر الماضي

مجدلاني: رواتب موظفي غزة ستُصرف بنفس نسبة الشهر الماضي
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أن رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، ستُصرف بنفس نسبة صرف الشهر الماضي.

وقال مجدلاني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن حكومة تسيير الأعمال، ستصرف الرواتب لموظفي غزة، حسب النسب التي صُرفت بها الشهر الماضي.

وفيما يتعلق برواتب الموظفين بالضفة الغربية، أشار مجدلاني إلى أنه لم يُقرر حتى اللحظة آلية ونسبة صرف رواتب الموظفين بالضفة.

يذكر، أن الحكومة الفلسطينية، صرفت رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة الشهر الماضي، بنسب متفاوتة، من 50% إلى 75%. 

أخبار ذات صلة

جرار.. معاناة كبيرة لـ 49 أسيرة في (سجن الدامون)

جرار.. معاناة كبيرة لـ 49 أسيرة في (سجن الدامون)

8 شهداء والاحتلال يصعد من اجراءاته في المسجد الاقصى خلال شباط الماضي

8 شهداء والاحتلال يصعد من اجراءاته في المسجد الاقصى خلال شباط الماضي

حماس: الانتهاكات بحق الأسرى عدوان منظم وقضيتهم على رأس أولويات المقاومة

حماس: الانتهاكات بحق الأسرى عدوان منظم وقضيتهم على رأس أولويات المقاومة

فتح تُنظم لقاء تأييد لقائمة درع الجامعة والعاملين بانتخابات نقابة العاملين للأزهر

فتح تُنظم لقاء تأييد لقائمة درع الجامعة والعاملين بانتخابات نقابة العاملين للأزهر

الخضري: تقرير الأمم المتحدة يحتاج متابعة وخطوات واضحه تنهي حصار غزة

الخضري: تقرير الأمم المتحدة يحتاج متابعة وخطوات واضحه تنهي حصار غزة

صحيفة تكشف كواليس الإفراج عن المعتقلين من السجون المصرية

صحيفة تكشف كواليس الإفراج عن المعتقلين من السجون المصرية

حزبان أردني ومصري: الرئيس عباس ومنظمة التحرير نالا ثقة العالم

حزبان أردني ومصري: الرئيس عباس ومنظمة التحرير نالا ثقة العالم

مصر تُصدر تعليمات لـ&#34;معتمري&#34; قطاع غزة

مصر تُصدر تعليمات لـ"معتمري" قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

جرار.. معاناة كبيرة لـ 49 أسيرة في (سجن الدامون)

جرار.. معاناة كبيرة لـ 49 أسيرة في (سجن الدامون)

8 شهداء والاحتلال يصعد من اجراءاته في المسجد الاقصى خلال شباط الماضي

8 شهداء والاحتلال يصعد من اجراءاته في المسجد الاقصى خلال شباط الماضي

حماس: الانتهاكات بحق الأسرى عدوان منظم وقضيتهم على رأس أولويات المقاومة

حماس: الانتهاكات بحق الأسرى عدوان منظم وقضيتهم على رأس أولويات المقاومة

فتح تُنظم لقاء تأييد لقائمة درع الجامعة والعاملين بانتخابات نقابة العاملين للأزهر

فتح تُنظم لقاء تأييد لقائمة درع الجامعة والعاملين بانتخابات نقابة العاملين للأزهر

الخضري: تقرير الأمم المتحدة يحتاج متابعة وخطوات واضحه تنهي حصار غزة

الخضري: تقرير الأمم المتحدة يحتاج متابعة وخطوات واضحه تنهي حصار غزة

حزبان أردني ومصري: الرئيس عباس ومنظمة التحرير نالا ثقة العالم

حزبان أردني ومصري: الرئيس عباس ومنظمة التحرير نالا ثقة العالم

مجدلاني: التقرير الأممي خطوة مهمة على طريق محاكمة الاحتلال وموقف غرينبلات متوقع

مجدلاني: التقرير الأممي خطوة مهمة على طريق محاكمة الاحتلال وموقف غرينبلات متوقع

بيرواي: التقرير الأممي بشأن غزة خطوة مهمة على طريق ملاحقة إسرائيل

بيرواي: التقرير الأممي بشأن غزة خطوة مهمة على طريق ملاحقة إسرائيل

منوعات

صور نادرة: يوميات تحية كاريوكا في السجن.. والفنانة الوحيدة التي ساندتها

صور نادرة: يوميات تحية كاريوكا في السجن.. والفنانة الوحيدة التي ساندتها

خلاف 8 سنوات بين مادونا وليدي غاغا ينتهي على السرير

خلاف 8 سنوات بين مادونا وليدي غاغا ينتهي على السرير

توفيق عكاشة يهاجم رامي مالك: &#34;يُبرز الغرائز الحيوانية&#34;

توفيق عكاشة يهاجم رامي مالك: "يُبرز الغرائز الحيوانية"

وفاء عامر: أنا مريضة نفسيًا.. ومستعدّة لفعل أيّ شيء مع خالد يوسف

وفاء عامر: أنا مريضة نفسيًا.. ومستعدّة لفعل أيّ شيء مع خالد يوسف

مي العيدان تفتح النار على خالد يوسف: لا ترحموه

مي العيدان تفتح النار على خالد يوسف: لا ترحموه

فيفي عبده تُشعل غضب المصريين بما فعلته تزامنًا مع الحداد على ضحايا &#34;القطار&#34;

فيفي عبده تُشعل غضب المصريين بما فعلته تزامنًا مع الحداد على ضحايا "القطار"

وفاء عامر تكشف سر تحرش الفيشاوي بدرة.. وكواليس مشهدها المحذوف مع محمد رمضان

وفاء عامر تكشف سر تحرش الفيشاوي بدرة.. وكواليس مشهدها المحذوف مع محمد رمضان

كندة علوش تصدم الجميع بشكلها الغريب

كندة علوش تصدم الجميع بشكلها الغريب

جاد شويري: سأخرج &#34;فيلمًا إباحيًا&#34; بهذه الحالة

جاد شويري: سأخرج "فيلمًا إباحيًا" بهذه الحالة

لأوّل مرّة.. أغنية تتجاوز الـ 6 مليارات مشاهدة على &#34;يوتيوب&#34;

لأوّل مرّة.. أغنية تتجاوز الـ 6 مليارات مشاهدة على "يوتيوب"

عربي

مليونا طفل في سوريا خارج المدارس

مليونا طفل في سوريا خارج المدارس

الأردن: يجب الإبقاء على &#34;باب الرحمة&#34; في الأقصى مفتوحًا

الأردن: يجب الإبقاء على "باب الرحمة" في الأقصى مفتوحًا

شاهد المرأة التي ظهرت في فيديو انفجار القطار بمصر وهي بصحة جيدة

شاهد المرأة التي ظهرت في فيديو انفجار القطار بمصر وهي بصحة جيدة

شاهد: مرشح للانتخابات الرئاسية بالجزائر يقفز من شرفة مكتبه نحو مناصريه

شاهد: مرشح للانتخابات الرئاسية بالجزائر يقفز من شرفة مكتبه نحو مناصريه