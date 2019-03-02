مجدلاني: رواتب موظفي غزة ستُصرف بنفس نسبة الشهر الماضي

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أن رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، ستُصرف بنفس نسبة صرف الشهر الماضي.







وقال مجدلاني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن حكومة تسيير الأعمال، ستصرف الرواتب لموظفي غزة، حسب النسب التي صُرفت بها الشهر الماضي.





وفيما يتعلق برواتب الموظفين بالضفة الغربية، أشار مجدلاني إلى أنه لم يُقرر حتى اللحظة آلية ونسبة صرف رواتب الموظفين بالضفة.







يذكر، أن الحكومة الفلسطينية، صرفت رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة الشهر الماضي، بنسب متفاوتة، من 50% إلى 75%.