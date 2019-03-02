شؤون فلسطينية

جرار.. معاناة كبيرة لـ 49 أسيرة في (سجن الدامون)

جرار.. معاناة كبيرة لـ 49 أسيرة في (سجن الدامون)
رام الله - دنيا الوطن
قالت الأسيرة المحررة والقيادية في الجبهة الشعبية، خالدة جرار، إن 49 أسيرة، يقضين وللشهر الرابع على التوالي فترة اعتقالهن داخل (سجن الدامون) في ظروف أقل ما يقال: إنها غير إنسانية ولا تصلح للبشر.

وأوضحت جرار التي أفرج عنها أمس الأول، أن (سجن الدامون) فيه رطوبة عالية، والأسيرات لا يتعرضن للشمس، كما يوجد كاميرات مراقبة بكثرة.

وأضافت: "كما أنه لا يوجد مطبخ أو مكتبة، إضافة إلى انتشار بعض القوارض، خاصة الجرذان والصراصير".

وطالبت جرار بإغلاق (سجن الدامون)، وقالت: إن هذا المعتقل أغلق مرتين، لكونه لا يصلح أن يكون سجناً، مؤكدة أنه افتتح ثانية لأجل الإمعان بعقابهن.

ولفتت جرار، إلى أن الأسيرات الفلسطينيات، تم نقلهن من (سجن الشارون) إلى (سجن الدامون)، بعد 63 يوماً من الاعتصام والامتناع عن الخروج لساحة (سجن الشارون) رفضاً لنصب كاميرات لمراقبتهن.

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