حماس: الانتهاكات بحق الأسرى عدوان منظم وقضيتهم على رأس أولويات المقاومة





وأضافت عبر المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، في تغريدة عبر (تويتر): أن "قضية الأسرى تمثل الكل الوطني وشعبنا الفلسطيني موحد خلفها، وهي على رأس أولويات المقاومة، ولن يتمكن العدو من الاستفراد بأسرانا البواسل، وزيادة معاناتهم لتوظيفها في أتون دعايته الانتخابية".



وتابع: "سياسة الاحتلال العدوانية تجاه الأسرى الأبطال لن تفت من عضدهم، أو تنال من عزيمتهم وإرادتهم، فأسرانا يدركون تماماً، ويثقون أنهم منتصرون في أي معركة يخوضونها مع السجان الصهيوني، وأن الحرية موعدهم - بإذن الله".

وقالت الحركة: إن "ما يعانيه الأسرى الأبطال في هذه المرحلة في سجون الاحتلال عدوانٌ منظم، يعمل العدو على توظيفه للأجندات الانتخابية في دولة الكيان الصهيوني".