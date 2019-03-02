فتح تُنظم لقاء تأييد لقائمة درع الجامعة والعاملين بانتخابات نقابة العاملين للأزهر



وأضاف أبو شاب، أن الفئات الخارجة عن فتح، تعمل للانقلاب على شرعية الحركة داخل الجامعة، ونحن وجميع العاملين على ثقة أنهم لن يمروا.



وفي نهاية اللقاء، تم اﻻستماع لمداخلات الحضور، وتم تقديم الشكر لعائلة شعت؛ ﻻستضافتها اللقاء، ولعضو المجلس الوطني عبد الستار شعت، لرعايته وإنجاح اللقاء.

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور حيدر القدرة، عضو اللجنة القيادية، مفوض المكاتب الحركية بحركة فتح، في لقاء عقد في خانيونس، وضم الأقاليم والمكاتب واأطر الحركية في خانيونس ورفح والعاملين بالجامعة؛ لدعم ومساندة قائمة حركة فتح ﻻنتخابات نقابة العاملين: أن جامعة اأزهر هي الصرح التعليمي، الذي اهتم به الشهيد أبوعمار.وأضاف القدرة، بأنه تم حث أمناء سر المكاتب الحركية، وكافة أطر الحركة لبذل المزيد من الجهد؛ لتعمل بشكل دؤوب من أجل فوز قائمة الحركة، والوصول إلى جميع الإخوة العاملين في الجامعة؛ ﻻنتخاب أعضاء القائمة في انتخابات نقابه العاملين، والتي ستجري يوم الثلاثاء المقبل، ولذا سننظم حراكاً مكثفاً خلال الأيام القبلة، وتشكيل خمس لجان عمل مكثفة في المحافظات الخمس بقطاع غزة؛ للوصول لكل العاملين ﻻنتخاب قائمة حركة فتح.ونوه القدرة، إلى أن حركة فتح، تلتزم بمصالح الكل الفلسطيني وجامعة الأزهر نموذجاً، ونعتبر أن انتخاب قائمة درع الجامعة والعاملين لحركة فتح، هو الممر اﻵمن لهذا الصرح الوطني العملاق.وأكد يزيد الحويحي، عضو اللجنة القيادية مفوض الدائرة التنظيمية بحركة فتح، على صوابية التغييرات الإيجابية الأخيرة بالجامعة، ومستنكراً في الوقت نفسه، نهج المتباكين على الشهيد أبوعمار، وهم من أحرقوا صوره في الشوارع في وقت الحصار عليه، كما يشاركون وينظمون اآن فعالياتهم التآمرية والمشبوهة على الرئيس أبومازن.وأضاف الحويحي، ندعو كافة اأقاليم لبذل الجهود لدعم قائمة الحركة، كما نُهيب بجميع العاملين للانتصار لشرعية فتح.وقال المهندس عماد الأغا، عضو اللجنة القيادية مفوض العلاقات الوطنية، أننا ندعم قائمة الشرعية، والقرار المستقل لأنها جاءت وفق نهج ديمقراطي داخل إطار الحركة بالجامعة، وبالإضافة لخدمة العاملين وتحقيق مطالبهم وتطلعاتهم، فإننا نعمل من خلالها لدعم الجامعة، وعدم دخولها في أي منعطف خطر نتيجة لتسييس العملية الديمقراطية الدورية بالجامعة.وأكد جلال شيخ العيد، أمين سر إقليم رفح، أننا في هذا اللقاء قيادة وتنظيماً، ﻷن فتح نادتنا ونحن لبينا النداء، وإن توجيهات المفوض العام للحركة الأخ أبوماهر حلس، واضحة بتقديم كل الدعم وتحشيد كل الطاقات في كل الأقاليم لقائمة فتح الشرعية بجامعة الأزهر، وسنستمر في ذلك حتى موعد اﻻنتخابات.وقال خالد أبو شاب، نائب أمين سر المكتب الحركي بالجامعة: إن حركة فتح، تتعرض لمؤامرة وحملة مسعورة، واستهداف استقرار الجامعة، وإدخالها في أتون اﻻجندات المشبوهة، التي نرفضها ونواجهها بكل قوة.