عمر البشير يُعلن التفرغ لرئاسة الحكومة

رام الله - دنيا الوطنأعلن حزب المؤتمر الوطني في السودان، أن الرئيس عمر البشير، نقل صلاحياته الحزبية لأحمد هارون، ليتفرغ لرئاسة الحكومة.وقال أحمد هارون، نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والتنظيمية في تصريحات صحفية، عقب اجتماع الحزب برئاسة البشير: إن البشير قرر تفويض سلطاته واختصاصاته بتسيير أعباء العمل الحزبي والتنظيمي، حتى يتفرغ لمهامه الوطنية التي عبر عنها في خطابه الجمعة الماضية.وأضاف، أن المكتب القيادي أبدى تفهماً للخطوة واستعداده لترتيب أوضاعه الداخلية، بما يضمن مساهمة الحزب بشكل إيجابي ضمن القوى السياسية الأخرى في المبادرة الوطنية التي طرحها الرئيس.هارون، أشار إلى أن الحزب، جدد تأكيده ودعمة لهذه المبادرة الوطنية، ووثيقة الحوار الوطني باعتبارها أساساً قابلاً للتطور والبناء، وأن الحزب جاهز للانخراط مع أي قوى سياسية أخرى للمضي في سبيل لم الشمل الوطني.وقرر السودان تشكيل نيابات ومحاكم طوارئ في أنحاء البلاد وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس عن سلطات واسعة جديدة للشرطة، بهدف التصدي للاحتجاجات المستمرة منذ أشهر، وفقاً لوكالة السودان للأنباء.