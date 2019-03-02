شؤون فلسطينية

صحيفة تكشف كواليس الإفراج عن المعتقلين من السجون المصرية

صحيفة تكشف كواليس الإفراج عن المعتقلين من السجون المصرية
هنية يلتقي أحد المفرج عنهم
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (القدس) المحلية، ما قالت إنه كواليس إفراج السلطات المصرية عن المختطفين الأربعة من عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، من سجونها، إلى جانب أربعة مواطنين آخرين، اعتقلوا في ظروف مختلفة لدى الأمن المصري.

وقالت الصحيفة: إنه رغم النفي المصري لأكثر من مرة وجود المعتقلين لديها، وأبلغت قيادة حركة حماس بذلك في حوارات سابقة، إلا أن بعض الشواهد والرسائل التي وصلت إلى قيادة المكتب السياسي للحركة، تم نقلها من قبل قيادة الحركة إلى الجانب المصري في الأشهر الأخيرة.

وأضافت الصحيفة: "اللجنة التنفيذية للمكتب السياسي لحماس، طلبت إعادة فتح القضية في الحوارات التي تجري مع المسؤولين المصريين"، مبينةً أن قيادة الحركة اتفقت مع وفد المخابرات المصرية، الذي يزور القطاع من حين إلى آخر بفتح الملف مع الجهات السيادية الأخرى في القاهرة لحل القضية.

ونوهت الصحيفة، إلى أن قيادة حماس، تلقت فيما بعد وعدًا بالعمل على حلّ الملف، وهو الأمر الذي تم إدراجه على جدول أعمال المباحثات التي أجراها وفد حماس مؤخرًا في القاهرة قبل توجهه إلى مصر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عودة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى غزة قادماً من القاهرة بدون المعتقلين، كانت تحمل وعودًا من الجانب المصري بالإفراج عنهم قريبًا، مشيرةً إلى أن هنية أبلغ قيادة الحركة بذلك، ولكن قرار الإفراج عن المختطفين إلى جانب أربعة آخرين، جاء بعد اتصالات مصرية داخلية في محاولة من المخابرات المصرية العامة لأن يساعد حل هذا الملف في حل ملفات أخرى تتعلق بالتهدئة مع إسرائيل والمصالحة والعلاقات الثنائية، خاصةً ملف الحدود التي نجحت حماس في ضبطها.

وقالت الصحيفة: إن جهاز المخابرات الحربية المصرية، كان يرفض الإفراج عن المختطفين، بدعوى تشكيلهم خطرًا على الأمن القومي، مبينةً أن قيادة جهاز المخابرات العامة برئاسة اللواء عباس كامل، طلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إصدار عفو عام عن المفرج عنهم، وهو الأمر الذي صدر في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يتم إبلاغ هنية وقيادة حماس بالخبر في ساعة مبكرة جدًا من صباح الخميس.

ونوهت الصحيفة، إلى أن هنية ضغط بشكل كبير على مسؤولي جهاز المخابرات العامة في مصر خلال زيارته الأخيرة للقاهرة والتي استمرت نحو 26 يومًا، من أجل إنهاء هذا الملف، مشيرةً إلى أنه تلقى وعودًا حقيقية بحل الأمر، ولكن مع عودته لغزة لم يكن هناك أي قرار بالإفراج عنهم، لكنّه حصل على وعد جدي بالإفراج عنهم قريبًا، وهو ما تحقق بعد يوم واحد من عودته لغزة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الإفراج عن المعتقلين الأربعة الآخرين، جاء تتويجًا لجهود أخرى كانت بذلتها حماس في الأشهر الأخيرة مع مصر للإفراج عن عدد المعتقلين، وهو ما تم تحقيقه بالإفراج عن عدد منهم في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية.

أخبار ذات صلة

رئاسة (أونروا) والقيادة الفلسطينية تستقبلان إشارات قوية بتمديد تفويضها

رئاسة (أونروا) والقيادة الفلسطينية تستقبلان إشارات قوية بتمديد تفويضها

انهيار جديد في ملعب بالقدس بسبب حفريات الاحتلال

انهيار جديد في ملعب بالقدس بسبب حفريات الاحتلال

ضبط ألف حبة منشط جنسي ممنوعة من التداول في صالون تجميل بطولكرم

ضبط ألف حبة منشط جنسي ممنوعة من التداول في صالون تجميل بطولكرم

سلطات الاحتلال تسعى لإحكام لسيطرة على الأغوار وسط هجوم استيطاني متواصل

سلطات الاحتلال تسعى لإحكام لسيطرة على الأغوار وسط هجوم استيطاني متواصل

إغلاق محطة وقود عشوائية وضبط 15 ألف لتر سولار مهرب بالخليل

إغلاق محطة وقود عشوائية وضبط 15 ألف لتر سولار مهرب بالخليل

الاحتلال يُجبر المقدسي حسام العباسي على هدم منزله في سلوان

الاحتلال يُجبر المقدسي حسام العباسي على هدم منزله في سلوان

شاهد: بعد المنخفض.. أسماك القرش ببحر مدينة خانيونس جنوب القطاع

شاهد: بعد المنخفض.. أسماك القرش ببحر مدينة خانيونس جنوب القطاع

مجدلاني: رواتب موظفي غزة ستُصرف بنفس نسبة الشهر الماضي

مجدلاني: رواتب موظفي غزة ستُصرف بنفس نسبة الشهر الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

رئاسة (أونروا) والقيادة الفلسطينية تستقبلان إشارات قوية بتمديد تفويضها

رئاسة (أونروا) والقيادة الفلسطينية تستقبلان إشارات قوية بتمديد تفويضها

ضبط ألف حبة منشط جنسي ممنوعة من التداول في صالون تجميل بطولكرم

ضبط ألف حبة منشط جنسي ممنوعة من التداول في صالون تجميل بطولكرم

سلطات الاحتلال تسعى لإحكام لسيطرة على الأغوار وسط هجوم استيطاني متواصل

سلطات الاحتلال تسعى لإحكام لسيطرة على الأغوار وسط هجوم استيطاني متواصل

إغلاق محطة وقود عشوائية وضبط 15 ألف لتر سولار مهرب بالخليل

إغلاق محطة وقود عشوائية وضبط 15 ألف لتر سولار مهرب بالخليل

الاحتلال يُجبر المقدسي حسام العباسي على هدم منزله في سلوان

الاحتلال يُجبر المقدسي حسام العباسي على هدم منزله في سلوان

جرار.. معاناة كبيرة لـ 49 أسيرة في (سجن الدامون)

جرار.. معاناة كبيرة لـ 49 أسيرة في (سجن الدامون)

8 شهداء والاحتلال يصعد من اجراءاته في المسجد الاقصى خلال شباط الماضي

8 شهداء والاحتلال يصعد من اجراءاته في المسجد الاقصى خلال شباط الماضي

حماس: الانتهاكات بحق الأسرى عدوان منظم وقضيتهم على رأس أولويات المقاومة

حماس: الانتهاكات بحق الأسرى عدوان منظم وقضيتهم على رأس أولويات المقاومة

منوعات

ماريا ميرسيدس وكاساندرا وراكيل.. كيف اصبحت أبرز النجمات المكسيكيات اليوم؟

ماريا ميرسيدس وكاساندرا وراكيل.. كيف اصبحت أبرز النجمات المكسيكيات اليوم؟

&#34;اضرب والريح تصيح&#34;.. سرقة موصوفة وهذا هو تاريخ الأغنية الحقيقي

"اضرب والريح تصيح".. سرقة موصوفة وهذا هو تاريخ الأغنية الحقيقي

صاحبة الصورة ليست أحلام.. ستتفاجأ بهويتها

صاحبة الصورة ليست أحلام.. ستتفاجأ بهويتها

نجمة سورية تتزوج بكاتب مسلسلها الجديد &#34;سلاسل دهب&#34;

نجمة سورية تتزوج بكاتب مسلسلها الجديد "سلاسل دهب"

صور نادرة: يوميات تحية كاريوكا في السجن.. والفنانة الوحيدة التي ساندتها

صور نادرة: يوميات تحية كاريوكا في السجن.. والفنانة الوحيدة التي ساندتها

خلاف 8 سنوات بين مادونا وليدي غاغا ينتهي على السرير

خلاف 8 سنوات بين مادونا وليدي غاغا ينتهي على السرير

توفيق عكاشة يهاجم رامي مالك: &#34;يُبرز الغرائز الحيوانية&#34;

توفيق عكاشة يهاجم رامي مالك: "يُبرز الغرائز الحيوانية"

وفاء عامر: أنا مريضة نفسيًا.. ومستعدّة لفعل أيّ شيء مع خالد يوسف

وفاء عامر: أنا مريضة نفسيًا.. ومستعدّة لفعل أيّ شيء مع خالد يوسف

مي العيدان تفتح النار على خالد يوسف: لا ترحموه

مي العيدان تفتح النار على خالد يوسف: لا ترحموه

فيفي عبده تُشعل غضب المصريين بما فعلته تزامنًا مع الحداد على ضحايا &#34;القطار&#34;

فيفي عبده تُشعل غضب المصريين بما فعلته تزامنًا مع الحداد على ضحايا "القطار"

عربي

مليونا طفل في سوريا خارج المدارس

مليونا طفل في سوريا خارج المدارس

شاهد: ضاحي خلفان يُجادل رجل أعمال إماراتياً حول &#34;ديمقراطية إسرائيل&#34;

شاهد: ضاحي خلفان يُجادل رجل أعمال إماراتياً حول "ديمقراطية إسرائيل"

الأردن: يجب الإبقاء على &#34;باب الرحمة&#34; في الأقصى مفتوحًا

الأردن: يجب الإبقاء على "باب الرحمة" في الأقصى مفتوحًا

شاهد: المناضلة الجزائرية &#34;جميلة بوحيرد&#34; تشارك في المظاهرات ضد بوتفليقة

شاهد: المناضلة الجزائرية "جميلة بوحيرد" تشارك في المظاهرات ضد بوتفليقة