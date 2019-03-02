حزبان أردني ومصري: الرئيس عباس ومنظمة التحرير نالا ثقة العالم

رام الله - دنيا الوطنأكد حزبا (حصاد الأردني) و(الجيل المصري)، أن الرئيس محمود عباس، ومنظمة التحرير الفلسطينية نالا ثقة العالم، وهما ليسا بحاجة إلى الدفاع عن شرعيتهما.بدوره، قال أمين عام حزب حصاد الأردني، مازن ريال، في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: "إن الرئيس محمود عباس، ومنظمة التحرير، ليسا بحاجة إلى من يدافع عن شرعيتهما التي اكتسباها من خلال النضال على مدار سبعة عقود، مؤكداً أنه ونتيجة هذه الثقة الدولية، تم انتخاب فلسطين كرئيس لمجموعة الـ77 والصين، مؤكداً أنه لا يمكن لأحد أن يزعزع هذه الثقة أو يشكك بشرعيتها.وأضاف ريال:" نحن في مرحلة حرجة جداً، والشعب الأردني الشقيق للشعب الفلسطيني لا يقبل المساس بشرعية الرئيس محمود عباس، وبمنظمة التحرير، وهذا أمر غير مقبول، وغير لائق في ظل سياسيات الإدارة الأمريكية الساعية لضرب المشروع الوطني وإنهاء القضية الفلسطينية.من جهته اعتبر رئيس حزب الجيل المصري، ناجي الشهابي، محاولات حماس للقفز عن الشرعية الوطنية خيانة وطعنة في الظهر، وقال:" إن حماس أنشئت لضرب منظمة التحرير الفلسطينية، التي نالت ثقة العالم كله كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني".وأكد الشهابي، أن من يسيء للرئيس ومنظمة التحرير فهو يتساوق مع الإدارة الأمريكية الإسرائيلية وبالتالي فإن موقف حماس يحمل الكثير من علامات الاستفهام، مثمناً موقف الرئيس الصلب من (صفقة القرن)، وأضاف:" إن الرئيس محمود عباس أصبح شوكة في حلق الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية.وقال الشهابي: "كان على حماس أن تلتف حول الرئيس والمنظمة، وألا تفشل مشاريع المصالحة، بدلاً من اتخاذ مواقف تزيد الأوضاع أزمة، وتشكل صدى صوت لمواقف خارجية من الإقليم.وأضاف:" قد آن الأوان أن نضع النقاط على الحروف، وأن نُعلن بكل وضوح من الذي يقف كحجر عثرة أمام تحقيق المصالحة، وعلى مصر والأحزاب المصرية، أن تُعلن أن حماس أصبحت عبئاً على القضية الفلسطينية ولا تعمل لصالحها، وتقف في خندق الأعداء للقضية.