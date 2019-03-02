شاهد: ضاحي خلفان يُجادل رجل أعمال إماراتياً حول "ديمقراطية إسرائيل"





واعتبر خلفان في تغريدة، أن ديمقراطية إسرائيل هي ديمقراطية التنكيل والهدم والسجن.













رام الله - دنيا الوطنأثار رجل الأعمال الإماراتي، خلف أحمد الحبتور، جدلاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أشاد بـ "الديمقراطية الحقيقية" في إسرائيل.وكتب الحبتور، عبر حسابه على (تويتر)، إنه "لا يمكن إلا أن نتوقف أمام الديمقراطية في إسرائيل"، ووصفها بالديمقراطية الحقيقية، وليس ما "نسميه ديمقراطية في بعض الدول العربية".في السياق، رد نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان على تغريدة الحبتور، بالقول: "إن هذا تلميع لإسرائيل في زمن نتنياهو وله أيضاً، الله يهديك"، متابعاً: ""المسؤولون الإسرائيليون لا يصلحون مثالاً للديمقراطية".