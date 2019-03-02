عربي

شاهد: ضاحي خلفان يُجادل رجل أعمال إماراتياً حول "ديمقراطية إسرائيل"

شاهد: ضاحي خلفان يُجادل رجل أعمال إماراتياً حول "ديمقراطية إسرائيل"
ضاحي خلفان
رام الله - دنيا الوطن
أثار رجل الأعمال الإماراتي، خلف أحمد الحبتور، جدلاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أشاد بـ "الديمقراطية الحقيقية" في إسرائيل.

وكتب الحبتور، عبر حسابه على (تويتر)، إنه "لا يمكن إلا أن نتوقف أمام الديمقراطية في إسرائيل"، ووصفها بالديمقراطية الحقيقية، وليس ما "نسميه ديمقراطية في بعض الدول العربية".

في السياق، رد نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان على تغريدة الحبتور، بالقول: "إن هذا تلميع لإسرائيل في زمن نتنياهو وله أيضاً، الله يهديك"، متابعاً: ""المسؤولون الإسرائيليون لا يصلحون مثالاً للديمقراطية".

واعتبر خلفان في تغريدة، أن ديمقراطية إسرائيل هي ديمقراطية التنكيل والهدم والسجن.




أخبار ذات صلة

&#34;الجزيرة&#34; تنشر صورًا جديدة لمنزل القنصل السعودي في إسطنبول

"الجزيرة" تنشر صورًا جديدة لمنزل القنصل السعودي في إسطنبول

طائرة بوتفليقة تعود إلى الجزائر من جنيف بدونه

طائرة بوتفليقة تعود إلى الجزائر من جنيف بدونه

هل التقى رئيس المخابرات السوداني بـ &#34;الموساد&#34; الإسرائيلي؟

هل التقى رئيس المخابرات السوداني بـ "الموساد" الإسرائيلي؟

الأردن: يجب الإبقاء على &#34;باب الرحمة&#34; في الأقصى مفتوحًا

الأردن: يجب الإبقاء على "باب الرحمة" في الأقصى مفتوحًا

شاهد: المناضلة الجزائرية &#34;جميلة بوحيرد&#34; تشارك في المظاهرات ضد بوتفليقة

شاهد: المناضلة الجزائرية "جميلة بوحيرد" تشارك في المظاهرات ضد بوتفليقة

شاهد المرأة التي ظهرت في فيديو انفجار القطار بمصر وهي بصحة جيدة

شاهد المرأة التي ظهرت في فيديو انفجار القطار بمصر وهي بصحة جيدة

شاهد: مرشح للانتخابات الرئاسية بالجزائر يقفز من شرفة مكتبه نحو مناصريه

شاهد: مرشح للانتخابات الرئاسية بالجزائر يقفز من شرفة مكتبه نحو مناصريه

وفاة 84 سورياً على الأقل أثناء الفرار من دير الزور

وفاة 84 سورياً على الأقل أثناء الفرار من دير الزور

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

8 شهداء والاحتلال يصعد من اجراءاته في المسجد الاقصى خلال شباط الماضي

8 شهداء والاحتلال يصعد من اجراءاته في المسجد الاقصى خلال شباط الماضي

حماس: الانتهاكات بحق الأسرى عدوان منظم وقضيتهم على رأس أولويات المقاومة

حماس: الانتهاكات بحق الأسرى عدوان منظم وقضيتهم على رأس أولويات المقاومة

حزبان أردني ومصري: الرئيس عباس ومنظمة التحرير نالا ثقة العالم

حزبان أردني ومصري: الرئيس عباس ومنظمة التحرير نالا ثقة العالم

بيرواي: التقرير الأممي بشأن غزة خطوة مهمة على طريق ملاحقة إسرائيل

بيرواي: التقرير الأممي بشأن غزة خطوة مهمة على طريق ملاحقة إسرائيل

أمس الجمعة.. تنقل 1628 مسافراً عبر (معبر الكرامة)

أمس الجمعة.. تنقل 1628 مسافراً عبر (معبر الكرامة)

طالع أسعار العملات اليوم السبت

طالع أسعار العملات اليوم السبت

أجواء شديدة البرودة ولايطرأ تغير على درجات الحرارة

أجواء شديدة البرودة ولايطرأ تغير على درجات الحرارة

المركز الفلسطيني يدعو المفوض السامي لرفع التقرير الأممي إلى المحكمة الجنائية الدولية

المركز الفلسطيني يدعو المفوض السامي لرفع التقرير الأممي إلى المحكمة الجنائية الدولية

منوعات

توفيق عكاشة يهاجم رامي مالك: &#34;يُبرز الغرائز الحيوانية&#34;

توفيق عكاشة يهاجم رامي مالك: "يُبرز الغرائز الحيوانية"

وفاء عامر: أنا مريضة نفسيًا.. ومستعدّة لفعل أيّ شيء مع خالد يوسف

وفاء عامر: أنا مريضة نفسيًا.. ومستعدّة لفعل أيّ شيء مع خالد يوسف

مي العيدان تفتح النار على خالد يوسف: لا ترحموه

مي العيدان تفتح النار على خالد يوسف: لا ترحموه

فيفي عبده تُشعل غضب المصريين بما فعلته تزامنًا مع الحداد على ضحايا &#34;القطار&#34;

فيفي عبده تُشعل غضب المصريين بما فعلته تزامنًا مع الحداد على ضحايا "القطار"

وفاء عامر تكشف سر تحرش الفيشاوي بدرة.. وكواليس مشهدها المحذوف مع محمد رمضان

وفاء عامر تكشف سر تحرش الفيشاوي بدرة.. وكواليس مشهدها المحذوف مع محمد رمضان

كندة علوش تصدم الجميع بشكلها الغريب

كندة علوش تصدم الجميع بشكلها الغريب

جاد شويري: سأخرج &#34;فيلمًا إباحيًا&#34; بهذه الحالة

جاد شويري: سأخرج "فيلمًا إباحيًا" بهذه الحالة

لأوّل مرّة.. أغنية تتجاوز الـ 6 مليارات مشاهدة على &#34;يوتيوب&#34;

لأوّل مرّة.. أغنية تتجاوز الـ 6 مليارات مشاهدة على "يوتيوب"

بعد فشل عملية تجميل أجرتها.. فلة الجزائرية تستعرض نتيجة الجراحة الجديدة

بعد فشل عملية تجميل أجرتها.. فلة الجزائرية تستعرض نتيجة الجراحة الجديدة

بعد إصابته وخضوعه لجراحة.. ماذا طلب محمد حماقي قبل دخوله غرفة العمليات؟

بعد إصابته وخضوعه لجراحة.. ماذا طلب محمد حماقي قبل دخوله غرفة العمليات؟

عربي

شاهد المرأة التي ظهرت في فيديو انفجار القطار بمصر وهي بصحة جيدة

شاهد المرأة التي ظهرت في فيديو انفجار القطار بمصر وهي بصحة جيدة

شاهد: مرشح للانتخابات الرئاسية بالجزائر يقفز من شرفة مكتبه نحو مناصريه

شاهد: مرشح للانتخابات الرئاسية بالجزائر يقفز من شرفة مكتبه نحو مناصريه

وفاة 84 سورياً على الأقل أثناء الفرار من دير الزور

وفاة 84 سورياً على الأقل أثناء الفرار من دير الزور

السعودية تجرّد حمزة نجل أسامة بن لادن من الجنسية

السعودية تجرّد حمزة نجل أسامة بن لادن من الجنسية