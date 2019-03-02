مصر تُصدر تعليمات لـ"معتمري" قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، تعديلاً مهماً للمعتمرين من قطاع غزة، للالتزام بالمواعيد أمام معبر رفح الفلسطيني.الطائرة الأولى التواجد: الساعة 12 ليلاً مساء السبت.الطائرة الثانية التواجد: الساعة 2 فجر الأحد.الطائرة الثالثة التواجد: الساعة 4 فجر الأحد.