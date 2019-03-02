مصر تُصدر تعليمات لـ"معتمري" قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، تعديلاً مهماً للمعتمرين من قطاع غزة، للالتزام بالمواعيد أمام معبر رفح الفلسطيني.
الطائرة الأولى التواجد: الساعة 12 ليلاً مساء السبت.
الطائرة الثانية التواجد: الساعة 2 فجر الأحد.
الطائرة الثالثة التواجد: الساعة 4 فجر الأحد.
أصدرت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، تعديلاً مهماً للمعتمرين من قطاع غزة، للالتزام بالمواعيد أمام معبر رفح الفلسطيني.
الطائرة الأولى التواجد: الساعة 12 ليلاً مساء السبت.
الطائرة الثانية التواجد: الساعة 2 فجر الأحد.
الطائرة الثالثة التواجد: الساعة 4 فجر الأحد.
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