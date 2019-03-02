بيرواي: التقرير الأممي بشأن غزة خطوة مهمة على طريق ملاحقة إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنرحبت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، بتقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، حول جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة، وكسر الحصار في قطاع غزة.وأشادت اللجنة الدولية في بيان صدر عنها بتقرير اللجنة الأممية رغم المعيقات الإسرائيلية في وجه اللجنة، وما خلص إليه من نتائج، وأبرزها توجيه الاتهام لقوات الاحتلال بارتكاب "جرائم حرب بحق المتظاهرين السلميين، واستهدافهم بشكل ممنهج دون أن يشكلوا أي خطر أو تهديد لجنود الاحتلال، ما يجعل هذه جرائم ترتقي لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وكذلك إشارة التقرير بوضوح إلى الآثار الخطيرة، وخاصة على القطاعات الإنسانية، للحصار المفروض على قطاع غزة لأكثر من 12 عاماً ومطالبته بوجوب رفعه فوراً".وقال زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: إن التقرير يعزز كل التقارير الفلسطينية والدولية السابقة، بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".ودعا بيراوي إلى تحرك فوري من قبل المحكمة الجنائية الدولية؛ لفتح تحقيق في هذه الجرائم المرتكبة، ومحاسبة الاحتلال وقادته عن كافة اعتداءاتهم وتقديمهم للعدالة الدولية، والكف عن التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون.وعد بيرواي التقرير خطوة مهمة على طريق محاسبة وملاحقة الاحتلال، داعياً إلى ضرورة العمل؛ لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.وجدد بيرواي الدعوة لتحرك عربي ودولي ضاغط تجاه رفع الحصار المفروض على غزة منذ 12 عاماً بشكل فوري، ومنح أكثر من مليوني فلسطيني، يعيشون في غزة حرية الحركة ومقومات الحياة الإنسانية الكريمة.