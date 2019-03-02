أمس الجمعة.. تنقل 1628 مسافراً عبر (معبر الكرامة)

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها، عن تنقل 1628 مسافراً في كلا الاتجاهين الجمعة، عبر (معبر الكرامة)، وكان على النحو التالي:-





مغادرون: 780 مسافراً.

قادمون: 848 مسافراً.

مرجعون: 07 مسافرين.





وأضافت الإدارة أنه من المقرر أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً، كما وتعمل الطواقم العاملة على (معبر الكرامة) منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

رام الله - دنيا الوطن