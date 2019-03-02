"الجزيرة" تنشر صورًا جديدة لمنزل القنصل السعودي في إسطنبول

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قناة (الجزيرة) القطرية، أنها ستعرض صورًا ولقطات حصرية، من بيت القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، في البرنامج الاستقصائي (ما خفي أعظم)، غداً الأحد.وتتناول الحلقة الجديدة قصة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وسبق أن رفضت السلطات السعودية مراراً، السماح بتفتيش منزل القنصل، بحجة أنه "أرضٌ سيادية".واتهمت (الجزيرة)، في وقت سابق، القنصل السعودي في إسطنبول، بأن منزله شهد عملية التخلص من جثة خاشقجي إما بحرقها وإما بإذابتها، وذلك بعد تقطيع الجثة في مقر القنصلية.