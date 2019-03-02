طائرة بوتفليقة تعود إلى الجزائر من جنيف بدونه

رام الله - دنيا الوطنأكدت شبكة (يورو نيوز)، أن طائرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عادت من جنيف إلى الجزائر، دون وجوده على متنها.وقالت الشبكة، نقلًا عن مصادرها: إن بوتفليقة، استدعى أمس مستشاره الدبلوماسي، ووزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة إلى جنيف؛ للتفاوض حول إمكانية تعيين الأخير رئيسًا للوزراء في الجزائر.وفي إشارة لإمكانية عدم ترشح بوتفليقة (81 عامًا) لعهدة رئاسية خامسة، قال المصدر: إن قائد الجيش الجزائري، طلب من بوتفليقة البقاء في جنيف حتى الثالث من آذار/ مارس، وهو آخر يوم لتقديم أوراق الترشح الرسمية.وأصدرت الرئاسة الجزائرية، بياناً يوم الخميس الماضي، أعلنت فيه، أن بوتفليقة سيتواجد بجنيف لمدة 48 ساعة لإجراء فحوصات روتينية.يشار إلى أن جماهير جزائرية، خرجت ضد ترشح بوتفليقة، لولاية خامسة، مؤكدين أن الرئيس الجزائري يعاني صحيًا، ولا بد أن يأتي رئيس جديد للبلاد، بعد أربع ولايات سابقة لبوتفليقة.