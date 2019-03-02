السلاح الإسرائيلي ييلعب دورًا حاسمًا في حرب الهند وباكستان المقبلة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية: إن السلاح الإسرائيلي الذي تمتلكه الهند، سيلعب دوراً حاسماً، في أي حرب محتملهة بين الهند وباكستان.



وأوضحت الصحيفة، أن الهند أصبحت، خلال الأعوام الأخيرة، شريكًا رئيسيًا لإسرائيل في مجال التعاون العسكري، مع قيام التكنولوجيا الإسرائيليّة بدور محوري في عملية تحديث الجيش الهندي، وسط اهتمام هنديّ بتطوير طائرات بدون طيار بالشراكة مع شركات إسرائيليّة.وأشارت الصحيفة، إلى أن القصف الهندي لمواقع المقاتلين الباكستانيين في السادس والعشرين من شباط/ فبراير الماضي، تم باستخدام صواريخ "سبايس" المطوّرة إسرائيليًا.