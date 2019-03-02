غرينبلات: العرب مهتمون برؤية كيف يمكننا محاولة حل النزاع

وصف مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، المباحثات التي أجراها الوفد الأمريكي خلال جولته الشرق الأوسطية، بالمهمة.



وقال في تغريدة عبر (تويتر): "اجتماعات مهمة هذا الأسبوع مع القادة والمسؤولين في عُمان والإمارات والبحرين والسعودية وتركيا وقطر، الاجتماعات كانت مفيدة ومدروسة".





وأضاف غرينبلات: "أعرب عن امتناني لمنحهم الوقت، وخطورة المناقشات التي حدثت. جميعهم مهتمون برؤية كيف يمكننا محاولة حل النزاع".





وقام الوفد الأمريكي الملكف بإعداد خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ (صفقة القرن)، بجولة شرق أوسطة، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق حول هذه الصفقة.

رام الله - دنيا الوطن