روسيا: سنتصدى بحزم لمحاولات التدخل في شؤون فنزويلا

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: إن فنزويلا تتعرض لتدخل وقح في شؤونها الداخلية، مؤكداً عزم موسكو التصدي بكل شدة لمحاولات التدخل هذه.







وأوضح لافروف، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوجه كلمات الدعم والتضامن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأن روسيا تؤيد خطوات حكومة مادورو، الهادفة إلى حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لبلادها، معبراً عن استعداد موسكو للمساهمة في إيجاد حلول لهذه المشاكل.



من جانبها، أعربت رودريغيز عن امتنان مادورو، والشعب الفنزويلي لروسيا على الدعم، الذي تقدمه لكاراكاس.





وقالت: "إنه شرف كبير، ومن دواعي فرحنا، أن نكون هنا في روسيا، التي نناضل سوياً معها من أجل مستقبل البشرية جمعاء".