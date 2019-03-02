شاهد: المناضلة الجزائرية "جميلة بوحيرد" تشارك في المظاهرات ضد بوتفليقة



وكانت صورة بوحيرد، وسط المتظاهرين، الجمعة، من أكثر المشاهد تداولاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنيت، وكذا في وسائل إعلام محلية ودولية.



يذكر، أن بوحيرد، تعد من بين رموز الثورة الجزائرية (1954-1962) القلائل، الذين أعلنوا مواقف معارضة لفترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي وصل الحكم في 1999، كما أعلنت في 2014 معارضتها ترشحه لولاية رابعة.









وكانت صورة بوحيرد، وسط المتظاهرين، الجمعة، من أكثر المشاهد تداولاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنيت، وكذا في وسائل إعلام محلية ودولية.يذكر، أن بوحيرد، تعد من بين رموز الثورة الجزائرية (1954-1962) القلائل، الذين أعلنوا مواقف معارضة لفترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي وصل الحكم في 1999، كما أعلنت في 2014 معارضتها ترشحه لولاية رابعة.

رام الله - دنيا الوطنأعطت مشاركة أيقونة الثورة الجزائرية، جميلة بوحيرد، في مظاهرات شعبية ضد الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، زخماً لهذا الحراك الشعبي المتصاعد منذ أيام.وفاجأت بوحيرد (84 عاماً)، متظاهرين كانوا في مسيرة بشارع ديدوش مراد، وسط العاصمة، عندما انضمت للمحتجين وسط التفاف المواطنين حولها.وأعطى ظهور هذه الأيقونة الثورية حماسة للمتظاهرين بعين المكان، وفق شهود عيان، خاصة وأنها قليلة الظهور في الأماكن العامة، وكذلك بسبب تقدمها في السن.