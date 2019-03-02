شؤون فلسطينية

أجواء شديدة البرودة ولايطرأ تغير على درجات الحرارة

أجواء شديدة البرودة ولايطرأ تغير على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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