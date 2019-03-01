شاهد المرأة التي ظهرت في فيديو انفجار القطار بمصر وهي بصحة جيدة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام مصرية، صورة للسيدة التي ظهرت على أقرب مسافة من الحريق الذي اندلع في القطار داخل محطة مصر بسبب اصطدامه بصدادة حديدية، وهي حية ترزق.
وذكرت وسائل الإعلام المصرية، أن المرأة أصيبت بحروق لم تتجاوز نسبتها 20%، حسب ما نقل موقع (روسيا اليوم).
نشرت وسائل إعلام مصرية، صورة للسيدة التي ظهرت على أقرب مسافة من الحريق الذي اندلع في القطار داخل محطة مصر بسبب اصطدامه بصدادة حديدية، وهي حية ترزق.
وذكرت وسائل الإعلام المصرية، أن المرأة أصيبت بحروق لم تتجاوز نسبتها 20%، حسب ما نقل موقع (روسيا اليوم).
وأظهر مقطع فيديو، نشر يوم الأربعاء بعد ساعات قليلة، من حريق كبير نشب إثر تصادر القطار، هذه السيدة وهي على أقرب مسافة أثناء الانفجار.
وقُتل في هذه الحادثة، نحو 25 شخصا، وأصيب العشرات، فيما أعلن وزير النقل في البلاد استقالته على إثرها.
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