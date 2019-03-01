شاهد المرأة التي ظهرت في فيديو انفجار القطار بمصر وهي بصحة جيدة





وأظهر مقطع فيديو، نشر يوم الأربعاء بعد ساعات قليلة، من حريق كبير نشب إثر تصادر القطار، هذه السيدة وهي على أقرب مسافة أثناء الانفجار.





وقُتل في هذه الحادثة، نحو 25 شخصا، وأصيب العشرات، فيما أعلن وزير النقل في البلاد استقالته على إثرها.



