عربي

شاهد: مرشح للانتخابات الرئاسية بالجزائر يقفز من شرفة مكتبه نحو مناصريه

شاهد: مرشح للانتخابات الرئاسية بالجزائر يقفز من شرفة مكتبه نحو مناصريه
مرشح الانتخابات الرئاسية في الجزائر رشيد نكاز
رام الله - دنيا الوطن
قفز مرشح الانتخابات الرئاسية في الجزائر، رشيد نكاز، من شرفة مكتبه قرب البريد المركزي في العاصمة، للالتحاق بالمتظاهرين وسط أهازيج الحاضرين.

وونقل موقع (روسيا اليوم) عن مصادر مطلعة وشهود عيان، أن قوات الأمن أوقفت نكاز فور قفزه من الشرفة.

وأضاف: أن الآلاف خرجوا في مظاهرات في العاصمة، مناهضة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المرتقبة في أبريل المقبل.

 

وقال موقع (روسيا اليوم): إن "السلطات الأمنية دفعت بتعزيزات أمنية في محيط قصر الرئاسة والمقار الحكومية والاستراتيجية، وفرضت طوقا أمنيا في مختلف الشوارع الرئيسية".

من جهته، حذر رئيس الوزراء أحمد أويحيى، المحتجين من تكرار السيناريو السوري، ودعا الشباب إلى "التعقل وتجنب التضليل"، مرحبا بسلمية المتظاهرين في المسيرات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

واجتاحت المدن الجزائرية مؤخرا، موجة احتجاجات عقب إعلان الحزب الحاكم ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (البالغ من العمر (81 عاما) لولاية خامسة، والذي يحكم الجزائر منذ العام 1999.

 

أخبار ذات صلة

شاهد المرأة التي ظهرت في فيديو انفجار القطار بمصر وهي بصحة جيدة

شاهد المرأة التي ظهرت في فيديو انفجار القطار بمصر وهي بصحة جيدة

وفاة 84 سورياً على الأقل أثناء الفرار من دير الزور

وفاة 84 سورياً على الأقل أثناء الفرار من دير الزور

السعودية تجرّد حمزة نجل أسامة بن لادن من الجنسية

السعودية تجرّد حمزة نجل أسامة بن لادن من الجنسية

النيابة العامة السعودية تحيل جميع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة إلى المحكمة المختصة

النيابة العامة السعودية تحيل جميع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة إلى المحكمة المختصة

الشرطة الجزائرية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين ضد بوتفليقة

الشرطة الجزائرية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين ضد بوتفليقة

آلاف المتظاهرين الجزائريين ضد ترشح بوتفليقة للرئاسة والحكومة تحذر من سيناريو سوريا

آلاف المتظاهرين الجزائريين ضد ترشح بوتفليقة للرئاسة والحكومة تحذر من سيناريو سوريا

40 مليار دولار لثلاث دول عربية ضمن &#34;صفقة القرن&#34; الأمريكية

40 مليار دولار لثلاث دول عربية ضمن "صفقة القرن" الأمريكية

حزب الله يُعلق على قرار بريطانيا وضعه بلائحة &#34;المنظمات الإرهابية&#34;

حزب الله يُعلق على قرار بريطانيا وضعه بلائحة "المنظمات الإرهابية"

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

مشعل يهاتف الشبان الأربعة ويهنئهم بالإفراج عنهم

مشعل يهاتف الشبان الأربعة ويهنئهم بالإفراج عنهم

بحر يشيد بالتقرير الأممي حول جرائم الاحتلال بحق المدنيين بمسيرات العودة

بحر يشيد بالتقرير الأممي حول جرائم الاحتلال بحق المدنيين بمسيرات العودة

الهرفي يطلع محامياً فرنسياً مناصراً لشعبنا على آخر تطورات القضية الفلسطينية

الهرفي يطلع محامياً فرنسياً مناصراً لشعبنا على آخر تطورات القضية الفلسطينية

إصابة شاب بعيار مطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم بلاطة

إصابة شاب بعيار مطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم بلاطة

البرغوثي يشارك الآلاف الصلاة في مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى

البرغوثي يشارك الآلاف الصلاة في مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى

الهيئة العليا لمسيرات العودة تدعو للمشاركة في الجمعة المقبلة &#34;المرأة الفلسطينية&#34;

الهيئة العليا لمسيرات العودة تدعو للمشاركة في الجمعة المقبلة "المرأة الفلسطينية"

خالد: توصيات لجنة التحقيق الدولية بجرائم إسرائيل تفتح الطريق أمام تحقيق جنائي

خالد: توصيات لجنة التحقيق الدولية بجرائم إسرائيل تفتح الطريق أمام تحقيق جنائي

كاشفاً مصير الضفة الغربية.. أكاديمي إماراتي لعريقات: عنترياتك لن تفيد الفلسطينيين

كاشفاً مصير الضفة الغربية.. أكاديمي إماراتي لعريقات: عنترياتك لن تفيد الفلسطينيين

منوعات

وفاء عامر تكشف سر تحرش الفيشاوي بدرة.. وكواليس مشهدها المحذوف مع محمد رمضان

وفاء عامر تكشف سر تحرش الفيشاوي بدرة.. وكواليس مشهدها المحذوف مع محمد رمضان

كندة علوش تصدم الجميع بشكلها الغريب

كندة علوش تصدم الجميع بشكلها الغريب

جاد شويري: سأخرج &#34;فيلمًا إباحيًا&#34; بهذه الحالة

جاد شويري: سأخرج "فيلمًا إباحيًا" بهذه الحالة

لأوّل مرّة.. أغنية تتجاوز الـ 6 مليارات مشاهدة على &#34;يوتيوب&#34;

لأوّل مرّة.. أغنية تتجاوز الـ 6 مليارات مشاهدة على "يوتيوب"

بعد فشل عملية تجميل أجرتها.. فلة الجزائرية تستعرض نتيجة الجراحة الجديدة

بعد فشل عملية تجميل أجرتها.. فلة الجزائرية تستعرض نتيجة الجراحة الجديدة

بعد إصابته وخضوعه لجراحة.. ماذا طلب محمد حماقي قبل دخوله غرفة العمليات؟

بعد إصابته وخضوعه لجراحة.. ماذا طلب محمد حماقي قبل دخوله غرفة العمليات؟

لجين عمران تكشف علاقتها بالشاعر الذي غازلها وأعلن حبه أمام الجميع

لجين عمران تكشف علاقتها بالشاعر الذي غازلها وأعلن حبه أمام الجميع

نجمة سعودية تهاجم ميريام فارس وتتهمها بالعنصرية: &#34;جرحتني&#34;

نجمة سعودية تهاجم ميريام فارس وتتهمها بالعنصرية: "جرحتني"

شاهد: فنانة سعودية تفضح متحرشاً في وسط الشارع.. وهكذا أبعدته عنها

شاهد: فنانة سعودية تفضح متحرشاً في وسط الشارع.. وهكذا أبعدته عنها

بعد أنباء عن وفاتها الغامضة.. إغلاق حساب دانة العليان عبر &#34;انستغرام&#34;

بعد أنباء عن وفاتها الغامضة.. إغلاق حساب دانة العليان عبر "انستغرام"

عربي

وفاة 84 سورياً على الأقل أثناء الفرار من دير الزور

وفاة 84 سورياً على الأقل أثناء الفرار من دير الزور

النيابة العامة السعودية تحيل جميع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة إلى المحكمة المختصة

النيابة العامة السعودية تحيل جميع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة إلى المحكمة المختصة

الشرطة الجزائرية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين ضد بوتفليقة

الشرطة الجزائرية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين ضد بوتفليقة

آلاف المتظاهرين الجزائريين ضد ترشح بوتفليقة للرئاسة والحكومة تحذر من سيناريو سوريا

آلاف المتظاهرين الجزائريين ضد ترشح بوتفليقة للرئاسة والحكومة تحذر من سيناريو سوريا