تركيا وأمريكا تتفاوضان بشأن عرض واشنطن بيع نظام باتريوت الدفاعي الصاروخي لأنقرة





وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن بلاده لا تزال ملتزمة بالصفقة مع روسيا.



وقال مسؤولون أمريكيون إن مضي تركيا قدما في صفقة شراء أنظمة إس-400 الروسية سيدفع واشنطن لسحب عرض بيع صواريخ باتريوت التي تصنعها رايثيون لأنقرة وقد يمنع أيضا بيع مقاتلات لتركيا ويتسبب في فرض عقوبات عليها.





وتقدر قيمة صفقة صواريخ باتريوت بنحو 3.5 مليار دولار.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو: إن تركيا والولايات المتحدة تتفاوضان بشأن عرض واشنطن بيع نظام باتريوت الدفاعي الصاروخي لأنقرة.ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) الرسمية التركية عن جاويش أوغلو تلك التصريحات بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج أن تركيا رفضت عرضا أمريكيا لتزويدها بنظام باتريوت الصاروخي بنهاية العام.وذكر جاويش أوغلو أن الولايات المتحدة: "قالت إنها يمكن أن تبيع صواريخ باتريوت والوفدان يتفاوضان"، حسب ما نقلت وكالة رويترز.وحذّرت الولايات المتحدة شريكتها في حلف شمال الأطلسي تركيا من شراء نظام دفاع صاروخي روسي، وقالت إنه لا يمكن أن يتكامل مع الدفاعات الجوية للحلف.