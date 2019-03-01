شؤون فلسطينية

مشعل يهاتف الشبان الأربعة ويهنئهم بالإفراج عنهم

مشعل يهاتف الشبان الأربعة ويهنئهم بالإفراج عنهم
خالد مشعل
رام الله - دنيا الوطن
هاتف رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل المختطفين الأربعة، الذين أُفرج عنهم من مصر أمس الخميس.

وقدّم مشعل خلال اتصال هاتفي مع الشبان الأربعة وذويهم التهاني والتبريكات بسلامتهم وعودتهم إلى قطاع غزة بعد سنوات من الاعتقال، مشيداً بصمود أهالي المختطفين خلال سنوات اعتقال أبنائهم.

وشكر الشبان الأربعة مشعل على اتصاله وتهنئته لهم بسلامتهم بالإفراج عنهم؛ كما شكروا قيادة حركة حماس، والجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة الحركة منذ لحظات الاعتقال.

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