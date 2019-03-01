وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بفنزويلا

رام الله - دنيا الوطنقال بيان نُشر بموقع وزارة الخزانة الأمريكية على الانترنت، إنها فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بفنزويلا يوم الجمعة، تستهدف ستة أفراد.وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت حكومة فنزويلا بعقوبات جديدة يوم الاثنين، ودعت حلفاءها إلى تجميد أصول شركة النفط الحكومية (بي.دي.في.إس.إيه) بعد أعمال عنف دموية منعت إدخال مساعدات إنسانية للبلاد قبل أيام، وفق ما نقلت وكالة رويترز.