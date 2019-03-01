شاهد: باكستان تعيد طياراً هندياً أُسِر الأربعاء



وأظهرت لقطات تلفزيونية الطيار أبهيناندان وهو يسير عابرا الحدود قرب بلدة واجاه، فيما أكد مسؤولون هنود أنه عاد للبلاد وسيخضع لفحوص طبية.



وقال آر.جي.كيه كابور المسؤول الكبير في سلاح الجو في تصريح للصحفيين: "الفحص الطبي إجراء إلزامي لأن الطيار اضطر للقفز من الطائرة".



وتم إسقاط طائرة أبهيناندان وهي من طراز ميج-21 فوق أراض باكستانية يوم الأربعاء، بعد اشتباك مع مقاتلة باكستانية من طراز جيه.إف-17.



وحثت القوى العالمية الطرفين على ضبط النفس بعد تصاعد التوتر عقب هجوم انتحاري بسيارة ملغومة أودى بحياة 40 فردا من الشرطة الهندية في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير يوم 14 شباط/فبراير.



وكان وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي، قال في وقت سابق يوم الجمعة: إن الطيار سيفرج عنه "كبادرة سلام وبهدف عدم تصعيد الأمور".



وقبل الإفراج عنه، بثت محطات تلفزيونية باكستانية تسجيل فيديو للطيار وهو في حالة طيبة حيث قدم الشكر للجيش الباكستاني على حسن معاملته.



ووقع تبادل لإطلاق النار على الحدود المتنازع عليها في كشمير يوم الجمعة، وفقا لمتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية لكنها كانت أقل حدة من الأيام السابقة.



وأعادت باكستان فتح بعض المطارات يوم الجمعة بعد تخفيف القيود على المجال الجوي التي عطلت رحلات بين آسيا وأوروبا لعدة أيام.



وقال قرشي يوم الجمعة إنه لن يحضر اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي، مطلع الأسبوع القادم بسبب دعوة نظيره الهندي للحضور.











رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة رويترز للأنباء، أن باكستان أعادت طياراً هنديا أسيرا إلى بلاده اليوم، مع تخفيف البلدين النوويين حدة المواجهة بينهما، ولو مؤقتا على الأقل.