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وفاة 84 سورياً على الأقل أثناء الفرار من دير الزور

وفاة 84 سورياً على الأقل أثناء الفرار من دير الزور
دير الزور - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت الأمم المتحدة يوم الجمعة: إن ما لا يقل عن 84 شخصا، ثلثاهم أطفال، لاقوا حتفهم منذ كانون الأول/ديسمبر، وهم في طريقهم إلى مخيم الهول في شمال شرق سوريا بعد فرارهم من تنظيم الدولة بمحافظة دير الزور.

وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في إفادة صحفية: إن المنظمة الدولية "قلقة للغاية" لمحنة آلاف المدنيين الذين يفرون من الباغوز بريف محافظة دير الزور بعد قتال مكثف.

وأوضح أن مخيم الهول في محافظة الحسكة بشمال شرق البلاد يؤوي الآن 45 ألف شخص على الأقل منهم 13 ألفا فروا من دير الزور خلال الأسبوع الماضي.

وقال لايركه: "وصل كثير منهم وهم يعانون من الإرهاق والجوع والمرض“ مضيفا أن 90 بالمئة منهم نساء وأطفال، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وأضاف: "الرحلة إلى هذا المخيم طويلة وشاقة جدا، وحتى الآن تفيد التقارير بحدوث أكثر من 84 حالة وفاة على ذلك الطريق بتلك المنطقة. ثلثا الوفيات أطفال دون سن الخامسة".

وقال نقلا عن تقارير لوكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثة على الأرض: إن 175 طفلا يخضعون للعلاج بالمستشفيات من سوء تغذية حاد.

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