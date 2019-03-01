النيابة العامة السعودية تحيل جميع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة إلى المحكمة المختصة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت النيابة العامة السعودية: إحالة جميع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة إلى المحكمة المختصة.وقالت النيابة العامة: إنه تم رصد أنشطة منسقة للمتهمين تهدد السلم الاجتماعي وأمن المملكة، مشيرة إلى أن التحقيقات معهم انتهت.وأضافت: أن المتهمين كافة يتمتعون بكافة الحقوق التي كفلها لهم النظام، وفق ما نقلت قناة (العربية) التابعة للنظام الملكي الحاكم في السعودية.