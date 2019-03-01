خلال احتجاجات ضد بوتفليقة: وفاة مسن جرّاء تدافع المتظاهرين والشرطة بالجزائر

نقلت وكالات الأنباء أنباءً، تفيد بوفاة شخص مسن جراء التدافع بين المتظاهرين والشرطة قرب القصر الرئاسي بالجزائر.



ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود، إن الشرطة الجزائرية أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين رشقوها بالحجارة قرب القصر الرئاسي في وسط العاصمة الجزائرية، مما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات من الجانبين.



ووقعت الاشتباكات قرب انتهاء احتجاج على سعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية خامسة في انتخابات تجرى في نيسان/إبريل.



وشارك عشرات الآلاف في مسيرات احتجاجية في العاصمة ومدن أخرى بدأت بعد صلاة الجمعة.



رام الله - دنيا الوطن