بحر يشيد بالتقرير الأممي حول جرائم الاحتلال بحق المدنيين بمسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطنأشاد د. أحمد بحر، القيادي في حركة حماس، بالتقرير الأممي تجاه جرائم الاحتلال بحق الأطفال والمدنيين في مسيرات العودة، والذي أقر أنها ترتقي لجرائم حرب.وطالب خلال كلمة ألقاها في مشاركته بمسيرات العودة شرق مخيم البريج، مجلس الأمن لمحاكمة قادة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية على جرائمهم التي ارتكبوها بحق المدنيين في مسيرات العودة.ولفت إلى أن خروج آلاف الجماهير اليوم في جمعة باب الرحمة هي رسالة دعم وإسناد لشعبنا في القدس المحتلة، وتأكيد على أن القدس هي قضيتنا الأولى، ولا يمكن التخلي عن الدفاع عنها ونصرتها من غزة وجميع المدن الفلسطينية.وأكد بحر أن مسيرات العودة مستمرة حتى إنهاء الحصار لمرة واحدة وإلى الأبد بدون أي شروط، وستبق سدا منيعا امام المؤامرات والصفقات المشبوهة.وأكد د. بحر أن شعبنا لن يساوم على حقوقه وثوابته، ولن يساوم على خروج أسرانا من سجون الاحتلال، ولن يساوم على حقه في العيش بحرية وكرامة، ولن يساوم في تحرير أرضه ومقدساته، ولن يساوم على حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها.كما قدم التهنئة للأسرى المفرج عنهم من السجون المصرية، ملفتا إلى أن إنهاء قضية هؤلاء الأسرى يشكل بداية جديدة للعلاقات المصرية الفلسطينية، داعياً إلى ضرورة الإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين من كافة السجون في البلدان العربية.كما قدم بحر التهنئة للأسير المحرر من سجون الاحتلال إياد أبو هاشم في محافظة رفح، مؤكدا أن جميع فصائل المقاومة تعمل من أجل إنهاء قضية الأسرى لدى الاحتلال بصفقة ثانية، كما لفت إلى أن المجلس التشريعي يحمل قضية الأسرى في المحافل البرلمانية الدولية في جميع المناسبات.