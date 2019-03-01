الهرفي يطلع محامياً فرنسياً مناصراً لشعبنا على آخر تطورات القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأطلع سفير دولة فلسطين لدى فرنسا، سلمان الهرفي، رئيس "لجنة مراقبة سلام حقيقي في الشرق الأوسط" موريس بوتان على آخر تطورات القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الأزمة المالية التي تعاني منها دولة فلسطين هي نتيجة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي وسرقتها لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال اقتطاعها للأموال التي تجبيها نيابة عن السلطة الوطنية في إجراء غير قانوني وتعسفي وغير مقبول.وأشار الهرفي خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الجمعة، إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لجأت لسرقة المال العام الفلسطيني، لافتاً إلى أن إسرائيل معتادة على قلب الحقائق وتزوير التاريخ، وهي راعية الإرهاب في المنطقة والعالم، وتمارس إرهاب الدولة ضد ابناء شعبنا الذي أخذ شكلا اخر يتمثل في تجويع شعبنا من خلال سرقة أمواله ومقدراته وثرواته.وتطرق إلى الحديث عن التقرير الأممي الأخير حول العدوان الإسرائيلي على غزة إبان مظاهرات العودة، مشدداً على أنه واضح وصريح في تجريمه لإسرائيل التي تنتهك القانون والمبادئ الإنسانية، وتحميله لها المسؤولية المباشرة والكاملة عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ومازالت في مواجهة شعب أعزل يطالب بحقوقه وحريته.وناقش آخر التطورات على الساحة الفرنسية عقب خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام منظمة الجالية اليهودية الفرنسية "الكريف"، والذي خلط فيه العداء للسامية بالعداء للصهيونية.والمحامي موريس بوتان معروف بدفاعه عن القضية الفلسطينية، حيث حصل على مواطنة الشرف الفلسطينية عام 2012.