إصابة شاب بعيار مطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم بلاطة

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة بنابلس.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن شاباً (27 عاما) أصيب بعيار "مطاطي" في يده خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة.وأشارت (وفا) إلى أن المصاب تلقى العلاج وغادر المشفى.