البرغوثي يشارك الآلاف الصلاة في مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى





وأكد البرغوثي تقدير الشعب الفلسطيني بأسره لما يجترحه المقدسيون من بسالة و نضال مشهود له.



رام الله - دنيا الوطنشارك د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية آلاف المصلين الذين أمّوا المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة و أدى مع عدد كبير منهم الصلاة في مصلى باب الرحمة الذي بقي مفتوحا بهمة وإرادة و نضال المقدسيين، رغم أوامر نتنياهو و زبانيته بإغلاقه.وقال البرغوثي الذي نجح في الوصول للأقصى رغم المنع: إن أبناء وبنات القدس البواسل و شيوخ القدس حموا المسجد الأقصى بأجسادهم وأعادوا فتح مصلى باب الرحمة وباب التوبة بإرادتهم و نضالهم و جسّدوا مرة أخرى كما فعلوا عام ٢٠١٧ أروع نماذج المقاومة الشعبية و المؤثرة.والتقى البرغوثي خلال تواجده في الأقصى بالمواطنين و بعدد من المرجعيات الدينية وقيادات مجلس الأوقاف ومنهم مفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين، ووزير القدس عدنان الحسيني و عزام الخطيب، مدير دائرة الأوقاف و الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، ومسؤول الحراسة عصام الزاغة كما التقى بفرق إسعاف الاغاثة الطبية المتواجدة في الأقصى و قرب باب الرحمة.