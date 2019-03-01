دولي

مهاجما التقرير الأممي..غرينبلات: حماس مسؤولة بشكل مباشر عن الوضع البائس لشعب غزة

مهاجما التقرير الأممي..غرينبلات: حماس مسؤولة بشكل مباشر عن الوضع البائس لشعب غزة
جيسون غرينبلات
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، مجلس حقوق الإنسان، على خلفية إصدار تقرير حول مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة.

وقال في تغريدة عبر (تويتر) اليوم الجمعة: إن "حماس تصرّفت بعدم مسؤولية وبتهور وتجاهل لحياة الإنسان، عندما حرّضت على الاحتجاجات (لا "المدنية") والخروقات والهجمات على خط غزة، فحماس مسؤولة بشكل مباشر عن الوضع البائس لشعب غزة".

وأضاف غرينبلات: أن "تقرير لجنة حقوق الإنسان هو مظهر آخر من مظاهر التحيز الواضح من جانب مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل، والذي لا يزال البلد الوحيد الذي يخصص فيه المجلس لبند جدول أعمال دائم شامل للاستهداف. متى ستتحدث لجنة حقوق الإنسان عن الحقيقة؟" وفق تعبيره.

وأكدت لجنة تابعة للأمم المتحدة أمس الخميس، على وجود أدلة على ارتكاب إسرائيل "جرائم ضد الإنسانية" في قمعها لمسيرات العودة، وشددت على أن قناصة إسرائيليين استهدفوا أشخاصا كان يظهر بوضوح أنهم أطفال وعاملون طبيون وصحافيون. 

وقال رئيس "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، سانتياغو كانتون، إن "الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على إسرائيل التحقيق فيها فورا".

وحققت اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في الانتهاكات الإسرائيلية منذ انطلاق فعاليات مسيرة العودة في 30 آذار/مارس حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.

ورفض القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هذه الاتهامات ووصف اللجنة الأممية بأنها "كاذبة ومنحازة"، فيما رحبت الرئاسة الفلسطينية بالتقرير.

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