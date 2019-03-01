مطالباّ إسرائيل الالتزام بالاتفاقيات: الاتحاد الأوروبي قلق من تدهور الوضع الاقتصادي بفلسطين





وأعربت خلال لقاء مع وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، في مكتبه بمدينة رام الله، عن قلقها من تدهور الوضع الاقتصادي في فلسطين وآثاره السياسية.



وأطلع بشارة، تيرستال على آخر التطورات المتعلقة بحجز إسرائيل أموال العائدات الضريبية، مؤكدا على أن هذه الأموال هي حق للشعب الفلسطيني، ولا يحق لأي جهة كانت أن تقوم بقرصنة هذه الأموال.



وتطرق بشارة خلال اللقاء إلى المواضيع الهامة والأولويات التي يتم تحضيرها لمناقشتها في اجتماع المانحين المقبل.



رام الله - دنيا الوطناستنكرت مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سوزانا تيرستال، القرار الإسرائيلي بحجز الأموال الفلسطينية، مطالبة إسرائيل بضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية.