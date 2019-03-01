الشيخ: الموقف العربي الثابت من رفض (صفقة القرن) التزام واضح بالمبادرة العربية





وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): "الموقف العربي الثابت من رفض (صفقة القرن) والتمسك بحل الدولتين الذي يكفل قيام دولة فلسطينية على حدود ٦٧ والقدس الشرقية عاصمتها، هو موقف يُثمن وفيه التزام واضح بالمبادرة العربية وقمة الظهران (قمة القدس)".





يشار إلى أن الفريق الأمريكي الذي يعدّ خطة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ (صفقة القرن) يقوم بجولة شرق أوسطية، لإجراء مباحثات حولها، مع المسؤولين والزعماء العرب.













رام الله - دنيا الوطنتحدّث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، عن الموقف العربي، اتجاه (صفقة القرن)، مشيداً بهذه المواقف.