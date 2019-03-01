شؤون فلسطينية

الهيئة العليا لمسيرات العودة تدعو للمشاركة في الجمعة المقبلة "المرأة الفلسطينية"

الهيئة العليا لمسيرات العودة تدعو للمشاركة في الجمعة المقبلة "المرأة الفلسطينية"
مشاركة المرأة في مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم ، جماهير شعبنا للمشاركة في مسيرات الجمعة المقبلة تحت عنوان "جمعة المرأة الفلسطينية"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقالت الهيئة في بيان عقب انتهاء فعاليات الجمعة "49" جمعة باب الرحمة: إن مسيرات العودة شكلت أملاً متجدداً لكل أبناء شعبنا، مشدّدة على أنها كانت ولا زالت سداً منيعاً في وجه المؤامرات.

وقالت الهيئة العليا: إن خروج الجماهير اليوم بالمسيرات، يأتي في إطار الدعم والإسناد لصمود المقدسيين، مرحبة بالتقرير الأممي حول الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق المواطنين.

في موضوع آخر، طالبت الهيئة الوطنية العليا السلطات الليبية الشقيقة بالإفراج الفوري عن الفلسطينيين الأربعة، الذين تمت محاكمتهم هذا الأسبوع.

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